Amerika Birləşmiş Ştatlarının Alyaska əyalətində 6,1 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, zəlzələnin episentri 58 kilometr dərinlikdə olub. Təbiət hadisə nəticəsində ölən və yaralanan olmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.