"Azəristiliktəchizat" ASC xidməti ilə bağlı məlumatların istehlakçılara proaktiv çatdırılması, borc və digər məlumatlar haqqında bildirişlərin elektron göndərilməsinə dair elan etdiyi açıq tenderə yekun vurub.

Metbuat.az vahid dövlət satınalmaları portalına istinadən xəbər verir ki, tenderin qalibi "Bimtek Mobile Solutions and Marketing Limited” MMC-dir.

Qalib şirkətə 53,1 min manat ödəniləcək.

