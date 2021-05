Türkiyə və Yunanıstan razılığa gəldi

Yunanıstanda səfərdə olan Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu həmkarı Nikos Dendiasla bir araya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tərəflər koronavirus peyvəndlərinin qarşılıqlı tanınması ilə bağlı razılığa gəlib. Bu iki ölkə arasında səyahətlərə imkan verəcək. Dendias bildirib ki, iki ölkə bir çox sahələrdə fikir ayrılıqları olsa da, diplomatların görüşməsi münasibətlərin inkişafına təkan verə bilər.

Çavuşoğlu isə bildirib ki, uzun zamandır həllini gözləyən məsələlər var və Türkiyə ilkin şərt olmadan masaya oturmağa həmişə hazırdır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.