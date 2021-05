“Avropa Birliyi ilə əlaqələr qurmağın vaxtı çatıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov belə açıqlama verib. O bildirib ki, Rusiya Avropa Birliyi ilə dürüst və bərabər şərtlərdə əlaqələr qurmağa hazırdır. “Lakin bu dostca olmayan addımlara qarşı çıxmayacağımız anlamına gəlməz” - deyə Lavrov bildirib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

