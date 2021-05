Rüstəm Orucovun rütbəsi qaldırıldı

Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi general-polkovnik Elçin Quliyev tanınmış cüdoçu Rüstəm Orucovun rütbəsini qaldırıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, olimpiya mükafatçısı bu barədə feysbukda paylaşım edib.

O, Elçin Quliyevin müvafiq əmrinə əsasən "Baş Leytenant" hərbi rütbəsinə layiq görüldüyünü bildirib.

Orucov "Sərhədçi" İdman Olimpiya Mərkəzinin rəisi polkovnik Elşən Mirzəyev və Mərkəz rəisinin müavini, İdman bölməsinin rəisi polkovnik-leytenant Firdovsi Umudov tərəfindən təltif olunub.

