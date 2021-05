Rusiya NATO-ya qarşı növbəti hərbi addımları tətbiq edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Müdafiə naziri Sergey Şoyqu Rusiyanın qərb sərhədlərinə təqribən 20 yeni hərbi birlik yerləşdiriləcəyini bəyan edib. Nazir bildirib ki, əsgərlərin yerləşdirilməsi prosesi bu ilin sonuna qədər başa çatacaq:

“Qərbdən olan həmkarlarımız dünyanın təhlükəsizlik sistemini yox edir. Bu bizi yeni tədbirlə görməyə məcbur edir”.

Anar Türkeş / Metbuat.az

