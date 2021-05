Kolumbiyada minlərlə insan ölkədə 1 aydır davam edən etirazların başa çatması üçün küçələrə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, vətəndaşlar aksiyaların iqtisadi vəziyyətə pis təsir etdiyini irəli sürərək nümayişlərin dayandırılmasını tələb edib.

Qeyd edək ki, hökumətin siyasətindən narazı olan etirazçılar bir aydır tətil elan edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.