Cari ildə Azərbaycanda ən çox ixrac əməliyyatları yanvarda aparılıb.

Dövlət Gömrük Komitəsindən Metbuat.az-a bildirilib ki, bu il ixrac əməliyyatlarının ən yüksək göstəricisi aprel, ən aşağı göstəricisi isə fevralda qeydə alınıb. Belə ki, apreldə ixrac əməliyyatları 2 milyard 226,3 milyon ABŞ dolları, fevralda isə 1 milyard 163,9 milyon dollar təşkil edib.



Qeyd edək ki, bu il ölkədə ixracın dəyəri 6 milyard 364,3 milyon dollar olub.

