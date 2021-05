Türkiyənin aşağıbüdcəli aviadaşıyıcısı “Pegasus” iyunun 19-dan Alanya-Bakı-Alanya reyslərinə başlayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə şirkət məlumat yayıb. Bildirilir ki, uçuşlar həftədə iki dəfə həyata keçiriləcək.



Bundan əlavə, aviaşirkət iyunun 3-dən Ukraynanın Xerson vilayətinə də reyslər həyata keçirməyi planlaşdırır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.