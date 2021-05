Beyazit Öztürkün azəri sevgilisi GÖRÜN KİM İMİŞ - FOTO

52 yaşlı məşhur şoumen Beyazit Öztürkün özündən 28 yaş kiçik azəri bir gözələ aşiq olduğu deyilir.

Metbuat.az SİA-ya istinadən xəbər verir ki, azəri gözəlin adı Lavin Aydır. Bu münasibətlərin gündəmə gəlməsinin səbəbi isə Lavinin "instaqram" səhifəsində gözlənilmədən etdiyi video paylaşımdır. Belə ki, bu paylaşımda onun olduğu evin Beyazit Öztürkün evi olduğu açıq-aşkar görünür və beləcə cütlüklər gözlənilmədən öz sirrlərini hər kəsə açıblar.

Xatırladaq ki, 24 yaşlı azəri gözəl Lavin Ay artıq bir neçə ildir Türkiyədə yaşayır və orada moda sahəsində fəaliyyət göstərir.

