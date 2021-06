Abşeron rayonunda xəsarətlə nəticələnən yol qəzası baş verib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Saray qəsəbəsində qeydə alınıb.

İki avtomobilin toqquşması nəticəsində 1999-cu il təvəllüdlü Həsənova Aygül Cavanşır qızı xəsarət alıb. Yaralı xəstəxanaya çatdırılıb və həkim nəzarətinə götürülüb.

Ona kəllə-beyin travması diaqnozu qoyulub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

