Fransa Prezidenti Emmanuel Makron və həyat yoldaşı Brijit Makron bazar ertəsi günü koronavirusa qarşı peyvənd olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə prezident “Twitter” hesabında yazıb. Makron bütün fransızları peyvənd olunmağa çağırıb: “Mən və Brijit də peyvənd olunduq. Hamı peyvənd olunsun, özümüzü və yaxınlarımızı qoruyaq”.

Fransa liderinin hansı peyvənddən istifadə etdiyi açıqlanmayıb.

Xatırladaq ki, Makron 2020-ci ilin dekabrında koronavirus infeksiyasına yoluxmuşdu.

