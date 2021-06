Dövlət Statistika Komitəsinin əməkdaşı vəfat edib.

Metbuat.az ölkə.az-a istinadən xəbər verir ki, qurumun aparatında Əhali statistika şöbəsində çalışan Tərlan məmmədov dünyasını dəyişib.

