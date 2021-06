Almaniya və Fransa gələcəyin döyüş sistemi adlandırılan “Hava Mübarizə Sistemi”nin inkişaf etdirilməsinə dair razılıq əldə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Almaniya hökumətindən açıqlama verilib. Bildirilib ki, iki ölkənin istehsal edəcəyi yeni nəsil döyüş təyyarələri bir çox imkanları ilə digərlərindən seçiləcək. Layihədə İspaniyanın da yer alacağı gündəmdədir.

