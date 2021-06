NATO Qara dənizdə hərbi qüvvəsini 3 dəfə artırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, NATO-nun Baş katibi Yens Stoltenberq belə açıqlama verib. O bildirib ki, Rusiyaya qarşı tədbirləri artırarkən dialoq seçimi də daima masadadır. Stoltenberq həmçinin Ukrayna və Gürcüstanla əməkdaşlığa önəm verdiklərini bildirib. “Minskə zorla endirilən sərnişin təyyarəsinə görə, Belarusdan olan nümayəndələr NATO qərargahına buraxılmır” - deyə o əlavə edib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

