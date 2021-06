Lirəyə təzyiq edib, ucuzlaşdıran ƏSAS SƏBƏB: Türkiyə siyasəti, iqtisadiyyatını ''müalicə'' EDƏCƏKMİ?

“Türk lirəsi təkcə Azərbaycan manatı qarşılığında deyil, ümumiyyətlə hazırda lirənin dünyada ucuzlaşması prosesi gedir”.

Metbuat.az-a bu açıqlamanı iqtisadçı ekspert Eldəniz Əmirov son günlər lirənin Azərbaycanda kəskin ucuzlaşması fonunda yaranan suallara cavab olaraq bildirib. Onun sözlərinə görə, bu məsələ dünənin və bu günün məsələsi də deyil, uzun müddətdir davam edən bir vəziyyətdir. Bunun da bir neçə səbəbi var.

“Birinci səbəb odur ki, lirənin ucuzlaşması Türkiyə hökümətinin keçirdiyi siyasət ilə bağlıdır. Bütün sahələri iqtisadiyyat sağalda bilir. Səhiyyə də problem yaranarsa, iqtisadi yolla onu xilas etmək mümkündür. Təhsil sahəsində ekologiyada olan problemi də iqtisadiyyat “müalicə”edə bilir. Amma məsələ ondadır ki, iqtisadiyyatın özündə olan problemi heç bir sahə həll edə bilmir. Hətta iqtisadiyyat siyasi məsələləri belə diqtə edən tərəf ola bilir. Ona görə də siyasətin mahiyyəti elə qurulmalıdır ki, o həm də iqtisadiyyata xidmət edən tərəf olsun. İqtisadi reallığı düşünmədən aparılan siyasət, ölkənin gələcəkdəki mövqeyi, özünü təsdiqi baxımdan vacibdir. Amma təssüflə qeyd etməliyəm ki, əksər hallarda bu kimi siyasi gedişlər iqtisadiyyata böyük zərbə vurur. Biz bunu hazırda Türkiyənin pul vahidi lirənin timsalında da görə bilərik”.

Ekspert bildirdi ki, 2021-ci ildə Türkiyənin maliyyə sahəsində istər kadr siyasəti ilə bağlı, istərsə də inzibati idarə etmə siyasətində bir çox kövrək məqamların olması lirənin taleyinə də ciddi təsir etdi.

“Türkiyənin hazırda apardığı siyasət, onun ABŞ-la olan münasibəti, gələcək barəsində olan qeyri-müəyyənliklər, bu sahədə bir çox problemlər lirəyə qarşı olan təzyiqlərdən bir neçəsidir.

Hazır ki, vəziyyətdə manat-lirə münasibətlərinə baxış etsək Azərbaycanda olan alıcılar üçün kifayət qədər əlverişli məqam yaranıb. Onlayn alış-veriş platformalarından istifadə edib, insanlar öz istehlak tələbatlarını həyata keçirə bilərlər. Orta sahibkarlar üçün də lirənin ucuzlaşması ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi baxımdan böyük avantajdır”.

Eldəniz Əmirov deyir ki, lirənin ucuzlaşması uzun müddət davam etməyəcəkdir. Buna səbəb bir neçə amil var.

“Həm pandemiyanın dünya iqtisadiyyatına vurduğu zərər, həm də Türkiyənin apardığı sərt iqtisadi mövqe, türk lirəsinə təzyiqi artırmışdır. Lakin 2021-ci ildə Türkiyə iqtisadiyyatı barədə olan gözləntilər müsbətdir. Belə ki, 2021-ci il üçün Türkiyə üçün artım proqnozu 6.7 faiz olacağı gözlənilirdi. Lakin Türkiyə Statistika komitəsinin açıqlamalarına görə 2021-ci ilin ilk rübündə 7 faiz artım olub. Bu isə gözlənilən proqnozdan 0.3 faiz artım deməkdir.

Aqrar sektor üzrə 7.5 faiz, sənaye sektoru üzrə 11.7 faiz, xidmətlər sektorunda 5.9 faiz, inşaat sektorunda 2.8 faiz inkişaf qeydə alınıb. Qarşıdakı aylarda biz Türkiyənin xidmət sektorunda daha çox artım müşahidə edəcəyik. Bu da yay mövsümünün açılması ilə əlaqədar ölkəyə turist axınının başlaması ilə əlaqədardır”.

Eldəniz Əmirov qeyd etdi ki, xidmətlər sektorunda kəskin artım, turizm sektorunda gəlir həddini gözlənilən nəticədən daha artıq olacağını indidən hədəf kimi seçir.

“Qeyd edim ki, Türkiyə iqtisadiyyatı kifayət qədər şaxələnmiş sektorlara geniş imkanlara malikdir. Bu da investorların diqqətini özünə cəlb edir. Hazır ki vəziyyətdə də düşünürəm ki,Türkiyə lirənin möhkəmlənməsi üçün çıxış yolunu tapacaqdır”.

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

