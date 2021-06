Dünya bazarında “qara qızıl”ın qiyməti bahalaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Brent” markalı neftin iyul fyuçerslərinin bir barrelinin qiyməti 1,38% artaraq 70,28 dollar olub.

“WTI” markalı neftin qiyməti isə 2,07% bahalaşaraq 67,69 dollara qalxıb.

