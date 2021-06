Təhsil naziri Emin Əmrullayev 1 iyun Beynəlxalq Uşaqlar Günü münasibətilə Vətən müharibəsində iştirak etmiş qəhrəmanların uşaqları ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Cəsarət Valehov sosial şəbəkə hesabında yazıb.

