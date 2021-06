Ankarada evində çılpaq halda cəsədi tapılan 27 yaşlı Tuğçe Mutlunun ölümü ilə bağlı araşdırmalar davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, baş nahiyyəsindən atəş açılaraq qətlə yetirilən qadının tək yaşadığı bildirilir. Məlumata görə, o, 9 ay əvvəl həyat yoldaşından ayrılıb. Qadının narkotik istifadəçisi və digər pis vərdişlərinin olduğu bildirilir. Qadın indiyə qədər 11 dəfə yüngül cinayət törədib.

Polis qatili tapmaq üçün ərazidəki müşahidə kameralarının qeydlərini nəzərdən keçirir.

