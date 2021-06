FİFA-nın prezidenti Canni İnfantino Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının (AFFA) prezidenti Rövnəq Abdullayevə məktub ünvanlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İnfantino Abdullayevə ünvanladığı məktubla “Neftçi” klubunun Azərbaycan Premyer Liqasının 2020/2021-ci il mövsümünün qalibi olması münasibətilə təbrikini və xoş sözlərini bu işdə əməyi olan hər kəsə çatdırılmasını xahiş edib.

“Neftçi” Azərbaycan Premyer Liqasında 2020/21 mövsümünün qalibi olub.

