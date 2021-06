Çində ilk dəfə bir insana H10N3 quş qripi diaqnozu qoyulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, temperatur şikayəti ilə xəstəxanaya yerləşdirilən şəxsin 41 yaşında olduğu bildirilir. Quş qripinin ilk dəfə insanda aşkarlanması həkimləri hərəkətə keçirib. Virusun insana hansı şəraitdə keçdiyi məlum deyil.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.