Daha bir şəhidimizin övladı dünyaya gəldi - FOTO

Daha bir şəhidimizin övladı dünyaya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Vətən müharibəsinin qəhrəman şəhidlərindən biri Rüstəmli İbrahim Mirzağa oğlunun oğul övladı doğulub. Qeyd edilib ki, körpəyə atasının adı verilib.



Məlumat üçün bildirək ki, Rüstəmli İbrahim Mirzağa 18 iyul 1993-cü ildə Zərdab rayonunun Şahhüseynli kəndində doğulub. 2020-ci ilin sentyabr ayında könüllü olaraq cəbhəyə yollanıb.

Noyabrın 4-də Xocavənd uğrunda gedən döyüşlərdə yaralı əsgər yoldaşına kömək edərkən qəhrəmancasına şəhid olub.

O, doğulduğu kənddə torpağa tapşırılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.