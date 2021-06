Arvadını evdə başqa kişi ilə tutdu - SONRASI DƏHŞƏT / VİDEO

İstanbulda Ərcan adlı şəxs həyat yoldaşına təcavüz edən şəxsə qadın paltarı geyindirərək əvvəlcə döyüb ardınca isə onu polisə təslim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mətin adlı şübhəli evin yaxınlığına gələrək dəfələrlə qadını narahat edib. Qadın bu barədə həyat yoldaşına məlumat verib. Ailə başçısı şübhəlini ələ keçirmək üçün plan qurub. Plana əsasən qadın şübhəli ilə telefon əlaqəsi yaradaraq onu evinə dəvət edib.

Nəticədə ailə başçısı evə gələn Mətini ələ keçirib. Polis şübhəlini sərbəst buraxıb. Ailə başçısı da güc tətbiq etdiyinə görə məsuliyyətə cəlb edilsə də həbs edilməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.