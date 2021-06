Rusiya və Belarus arasında baş tutacaq hərbi təlimlər tamamilə müdafiə xarakterlidir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə naziri Sergey Şoyqu açıqlama verib. O bildirib ki, təlimlərdə hava və quru qoşunları iştirak edəcək. Bir sıra hərbi texnikalar və qırıcılar təlimlərə cəlb ediləcək.

Təlimlərin Minskdə baş verən təyyarə qalmaqalından sonra keçirilməsi diqqət çəkir.

