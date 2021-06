9 yaşlı Nuray: "Gələcək məni qorxudur"

Uşaqlar dünyanın bəzəyi, kainatın ən məhsum varlıqlarıdır. Onların həyatda öz yerlərini tapana qədər, məhsuliyyət və qayğıları valideynlərin üzərində ən ümdə vəzifəyə çevrilib.

Hər zaman valideynlər düşüncə və arzularına görə övladlarını tərbiyyə edib, cəmiyyətdə şəxsiyyət kimi formalaşmasına şərait yaradırlar. Bəzən isə unudurlar ki, yaşından asılı olmayaraq hər bir uşağın həyata baxışı, istəkləri fərqlidir.

Metbuat.az 9 yaşlı Nuray Qayıbovanın simasında əksər uşaqların arzu və diləklərindən oxucularını xəbərdar edəcək.

Nuray Rəşad qızı Qayıbova 2012-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. Hazırda o, Yasamal rayonu 158 saylı orta məktəbin üçüncü sinfində təhsil alır.

- Nuray bir uşağı xoşbəxt edəcək 3 şeyi soruşsaq nələri sadalayarsan?

“Mən düşünürəm ki, məni sağlam və ailəmin yanımda olmağı xoşbəxt edir. Bu bütün uşaqlar üçün belədir. Üçüncüsü isə, atamın anamın və digər ailə üzvlərimin sağlam və xoşbəxt olmağıdır”.

- Yaşadığımız dünyanı necə görmək istərdin?

“Təbiəti çox sevirəm. Ona görə də dünyanı rəngarəng, çiçəklərlə bəzənmiş görmək istərdim”.

- Gələcək, böyümək hissi səni qorxudur yoxsa həyəcanlandırır?

“Əslində gələcək məni qorxudur. Amma böyüyəcəyimə görə də həyəcanlanıram”.

- Gələcəkdə özünü kim olaraq görürsən?

“Mən insanların sağlam olmasını, heç vaxt xəstələnməməsini istəyirəm. Ona görə də mən həkim olacağam”.

- Böyüklərdə hansı xarakter və davranışı bəyənmirsən?

“Mən kiminsə yanında məni acılayıb, pərt edən insanları bəyənmirəm. Bir də yalan danışanları başa düşmürəm. Axı yalan pis şeydir”.

- Bəs insanlar niyə yalan danışır?

Susur. “Hələ bilmirəm”.

- Böyüklərin hansı hərəkətini sən təkrar etməzdin?

“Mən uşaqlarımı pərt edib, üzülməyinə imkan verməzdim. Kimlərinsə məni danlamağını sevmirəm”.

-Son sualım, Nuray üç rəngli karandaş sənə verilərsə hansı rəngləri seçib həyatında əks etdirmək istəyərdin?

“Mən dünyamı sarı, yaşıl, bənövşəyi rənglərlə boyamağı istərdim”.

Ümidvaram ki, pozitiv Nurayın arzuları da daima yaşıl bənövşəyi rənglər kimi parlaq olub, ömür yolunu rəngarəng xatirələr ilə döşəyəcəkdir.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

