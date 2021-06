Belçikanın Cənubi Koreyadakı səfiri Piter Lescuyier işindən uzaqlaşdırılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb onun həyat yoldaşının mağaza işçisinə güc tətbiq etməsidir. Məlumata görə, ötən ay paltar mağazasında yaşanan hadisə zamanı diplomatın həyat yoldaşı işçiyə zərb endirmişdi.

Belçikanın Xarici İşlər Nazirliyi hadisəyə görə üzrxahlıq edib.

