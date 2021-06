"AzTv Xəbər"in bu günə olan ilk buraxılışını Şəhid Elçin Əzizovun oğlu Yusif Əzizli və şəhid Nurlan Həsənovun qızı Nurgül təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ataları Vətən yolunda şəhid olan şəhid övladları həmyaşıdlarına atalı-analı böyüməyi arzu ediblər.

Elçin Əzizov



Nurlan Həsənov



Gülər Seymurqızı

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.