​AZAL Moskva istiqamətində uçuşların sayını artırır

Bakı – Azərbaycanın Milli aviadaşıyıcısının (AZAL) uçuş cədvəlində Bakıdan Moskvaya («Domodedovo» hava limanı) və əks istiqamətdə xüsusi reyslərin sayı artırılır.



AZAL-dan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, hər həftə həyata keçirilən iki reysə (çərşənbə və bazar günləri) 14 iyundan etibarən bazar ertəsi günləri həyata keçiriləcək daha bir reys əlavə olunacaqdır.

Qeyd olunan reyslərə biletləri aviaşirkətin www.azal.az rəsmi saytından, həmçinin aviaşirkətin akkreditə olunmuş agentliklərindən əldə edə bilərsiniz. Daşınmaya mövcud epidemioloji məhdudiyyətlər şəraitində uçuşa icazəsi olan kateqoriyadan sərnişinlər qəbul ediləcəkdir.

Bakı-Moskva istiqaməti üzrə reyslərin sərnişinləri:

Moskva-Bakı istiqaməti üzrə reyslərin sərnişinləri:

Sərnişinlər COVID-19 testinin nəticəsinin uçuşdan əvvəl 48 saat ərzində etibarlı olduğundan əmin olmalıdırlar.

