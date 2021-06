Türkiyə Azərbaycanda hərbi baza açır? - Ərdoğan Şuşada elan edəcək

Mediada yayılan məlumatlara əsasən iyun ayının 14-16-da Türkiyə prezidenti cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana səfəri baş tutacaq. Bu səfər çərçivəsində Türkiyə prezidenti cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyevlə birgə Şuşaya səfər etməsi planlaşdırılır.

Bu barədə Metbuat.az-a özəl açıqlama verən “Atlas” Araşdırmalar Mərkəzinin Asiya və Sakit Okean ölkələri üzrə siyasi ekperti Samir Hümbətov deyir ki, bu həssas dövrdə baş tutacaq səfərin Azərbaycan üçün əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Siyasi şərhçi bildirdi ki, Türkiyə prezidenti cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana səfərindən gözlətilər çoxdur, xüsusilə də hərbi sahədə əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıla bilər.

“Düşünürəm ki, Ərdoğanın Şuşaya səfəri çərçivəsində Azərbaycanın Türkiyədən hərbi texnikalar alınması, eyni zamanda Türkiyənin hərbi bazalarının Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində, xüsusən də işğaldan azad edilmiş bölgələrdə yerləşdirilməsi də müzakirə edilə bilər. İki tərəfli müzakirələrdə azərbaycanlı hərbçilərin Türkiyənin müxtəlif hərbi məktəblərdə təhsili sahəsində əlaqələri genişləndirərək, Türkiyənin elm sahəsində olan uğurlarını Azərbaycan ordusunda istifadə etmək barədə razılığa gəlinib”.

Politoloq vurğuladı ki, Şuşaya səfər çərçivəsində, aparılacaq müzakirələrdə Azərbaycan ordusunun Türkiyə ordusu kimi yenidən təsis edib komplektləşdirmək ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılarsa çox yaxşı təsirləri olacaqdır.



“Azərbaycanın indiki vəziyyətində Türkiyə ilə ordu quruculuğu sahəsində əməkdaşlıq olduqca vacibdir. Türkiyə hərb sənayesindəki uğurların Azərbaycanın ordu quruculuğuna inteqrasiyasi sayəsində Azərbaycan regionda baş verənlərə qarşı özünün təhlükəsizliyini qarant altına ala bilər”.

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

