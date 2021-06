Bakıda gənc qız intihara cəhd edib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə hadisə anının görüntüləri yayılıb.

Belə ki, çoxmərtəbəli binanın balkonuna çıxan qız özünü atmaq istəyib. Bu zaman orada olan şəxslər və polis əməkdaşları qızı xilas edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.