Braziliyada Çinin “CoronaVac” peyvəndi sınaqdan keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, San-Paulu şəhərindəki 45 min nəfərin yaşadığı rayonun əhalisinin 75 faizi peyvənd edilib. 5 həftədən sonra isə rayonda koronavirusdan ölənlərin sayı 95 faiz azalıb. Yoluxma sayı isə 80 faiz azalıb.

Digər bölgələrdə koronavirusa ölüm və yoluxma saylarının artması peyvəndin təsirini ortaya qoyur. Mütəxəssislər bu nəticəni uğurlu hesab edirlər.

