Həcc ziyarəti üçün şərtlər dəyişdi

Peyvənd olunan zəvvarlar karantina alınmayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, Səudiyyə Ərəbistanı hökumətinin Həcc ziyarətinin şərtləri barədə açıqlamasında belə deyilib. Bildirilib ki, karantin şərti peyvənd olunan zəvvarlar üçün qaldırılıb. Bunun üçün peyvənd sertifikatının olmalıdır.

Xarici KİV-lərin məlumatına görə, zəvvarlar üçün tətbiq edilən peyvənd siyahısında “Sinovac” peyvəndinin adı yer almayıb. İddialara görə, "Pfizer", "Oxford", "Moderna" və "Johnson&Johnson's" peyvəndi olunan zəvvarlar Həcc ziyarətinə buraxılacaq.

