Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Əmək Bazarı və Sosial Müdafiə Məsələləri üzrə Milli Observatoriyaya mətbuat katibi təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu vəzifəyə ATV-nin xəbər aparıcısı Fidan Cəfərova təyinat alıb.

Qeyd edək ki, Fidan Cəfərova bundan əvvəl “Azad Azərbaycan” Televiziyasında “ATV Xəbər”in aparıcısı vəzifəsində çalışıb.

