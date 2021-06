Afrika ölkəsi Uqandanın Əmək və Nəqliyyat naziri Katumba Vamalanın avtomobilinə silahlı hücum edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hücum zamanı nazir yaralanıb. Onun qızı və sürücüsü isə həlak olub. Şahidlərin sözlərinə görə, hadisə əraziyə motosikletlərlə gələn 4 silahlı tərəfindən təşkil edilib. Bölgəyə hərbçilər cəlb edilib. Dövlət işçilərinin təhlükəsizliyi gücləndirilib.

Hücuma görə məsuliyyəti hələlik heç bir qruplaşma üzərinə götürməyib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.