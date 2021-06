“Sabah” rəhbərliyi klubla müqavilə müddəti başa çatan Elşən Abdullayevlə yollarını ayırıb.

Metbuat.az klubun rəsmi saytına istinadən məlumatına görə, 27 yaşlı yarımmüdafiəçi 2018-ci ildən çıxış etdiyi komandanı tərk edib.

Ona xidmətlərinə görə təşəkkür edilib, gələcək karyerasında uğurlar arzulanıb.

