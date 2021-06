“Rusiya yavaş-yavaş epidemiyadan xilas olur. Lakin təhlükə və narahatlıqlar hələ var”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin belə açıqlama verib. O bildirib ki, ölkə miqyasında səfərlərin təşkil edilməsi barədə təhlükə davam edir. Putinin sözlərinə görə, epidemiyanın azalmasında atılan addımlar vacib rol oynayıb.

