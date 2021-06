Xalidə Bayramovanın yerinə o təyin edildi

Səbail icra başçısına yeni birinci müavin təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının əmrinə əsasən RİHB-nın müavini Şixəmmədov Vüqar Nurməmməd oğlu Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının 1-ci müavini vəzifəsinə təyin edilib.

Səbail Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının digər əmrinə əsasən RİHBA-nın İctimai-siyasi və humanitar məsələlər şöbəsinin baş məsləhətçisi Həşimova Kəmalə Ləzgi qızı Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının müavini vəzifəsinə təyin edilib.

Qeyd edək ki, Səbail icra başçısının birinci müavini Xalidə Bayramova mayın 6-da vəzifəsindən azad edilmişdi.

