Kürdəmirdə yük və minik maşınları toqquşub, xəsarət alanlar var - FOTO

Kürdəmirdə yol qəzası baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Bakı-Qazax yolunun rayonun Muğanlı kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. İri tutumlu “Mercedes” markalı avtomaşınla eyni markalı minik maşını toqquşub. Nəticədə minik avtomobilində olan iki sərnişin, Ağcabədi rayon sakinləri - 38 yaşlı İsmayılov Anar Nərman oğlu və 52 yaşlı Nəsirova Səbirə İsgəndər qızı müxtəlif növ bədən xəsarətləri alaraq Kürdəmir rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdiriliblər.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

