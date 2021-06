Arvadını öldürən hakim məhkəmədə bunları dedi

Xəbər verdiyimiz kimi, Bakıda arvadını güllələyərək öldürən Sabunçu rayon məhkəməsinin hakim Fəqan Əhmədovla bağlı 4 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Binəqədi rayon məhkəməsində keçirilən prosesdə F.Əhmədov ittihama münasibət bildirib.

O, çıxışında özünü təqsirli bilmədiyini deyib. Fəqan Əhmədov qeyd edib ki, arvadını qəsdən öldürməyib:“Hadisə silahla ehtiyatsız davranmağım nəticəsində baş verdi”.

Qeyd edək ki, Fəqan Əhmədov mayın 30-u gecə saatlarında Sabunçu rayonu, Ləhiç massivində yerləşən bağ evində ov tüfəngi ilə arvadı Pərvanə Əhmədovanı sinəsindən güllələyərk öldürüb. O, Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə təqsirləndirilir.

