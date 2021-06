ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan-Ermənistan sərhədinə mümkün səfər barədə razılığa gələ bilərlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın ATƏT-dəki daimi nümayəndəsi Aleksandr Lukaşeviç onlayn mətbuat konfransı zamanı deyib.

"Həmsədrlərin yaxın gələcəkdə bölgəyə səfəri və vəziyyəti yerində müəyyənləşdirməyi, tərəflərlə yerində danışmaları çox vacibdir. Bu çox vacibdir. Düşünürəm ki, ən yaxın zamanda bu cür imkan yaranacaq", - deyə Lukaşeviç qeyd edib.

