Vaksin vurduranlar DİQQƏT! - Əgər bu peyvəndi seçmisinizsə...

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Çinin “Sinovac” şirkətinin istehsalı olan “CoronaVac” vaksininə təcili istifadə icazəsi verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ÜST-ün yaydığı açıqlamada peyvəndin 18 yaşdan yuxarı şəxslərdə ilk doz və ikinci doz arasında 4-8 həftə olmaqla istifadəsi tövsiyə edilib.

Bildirilib ki, vaksin yuxarı yaşlarda daha təsirlidir, ona görə “Sinovac” peyvəndində yaş baxımından limitə ehtiyac yoxdur.

ÜST-ün təsdiqi ilə “Sinovac”ın COVAX vasitəsilə yoxsul ölkələrə paylanılmasının qarşısındakı əngəl qalxmış olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.