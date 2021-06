Türkiyədə ər həyat yoldaşına sataşan şəxsi qadın paltarı geydirərək küçədə gəzdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə İstanbulun Pendik rayonunda qeydə alınıb.

Belə ki, bir müddət həyat yoldaşına sataşan şəxsi izləyən ər ona tələ qurmaq qərarına gəlib. Həyat yoldaşının telefonu ilə ona zəng edərək evə dəvət etdikdən sonra çubuqla döyüb. Daha sonra qadın paltarı geyindirərək küçədə gəzdirib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

