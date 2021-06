Çili millisinin və "İnter"in futbolçusu Arturo Vidal koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Çili Futbol Federasiyası məlumat yayıb. Xəstəliyi ağır keçirən yarımmüdafiəçi xəstəxanaya yerləşdirilib.

Vidalın DÇ-2022-nin seçmə mərhələsində gələn həftə Argentina və Boliviya ilə keçiriləcək görüşləri buraxacağı açıqlanıb. Onun iyunun 13-də start götürəcək Amerika kubokunda iştirakı isə sual altındadır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.