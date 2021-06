Ermənistanın eks-prezidenti Robert Koçaryan hazırda baş nazir vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyanı təhqir edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Koçaryan seçkilərdə əsas rəqibi olacaq Paşinyanı kişilikdən danışmamağa çağırıb:



"O kağızı imzaladıqdan sonra (Kapitulyasiya aktını nəzərdə tutur-red.) nə qədər uşaq bezi dəyişdiyini bilmirəm. İndi də kişilikdən danışır?",- deyə ölkənin keçmiş prezidenti Robert Koçaryan Paşinyan haqqında sərt ifadələr işlədib.

