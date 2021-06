“Növbəti ildən “Zəfər tarixi” dərsliyini hazırlayırıq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu təhsil naziri Emin Əmrullayev bu gün şəhid övladları ilə keçirdiyi görüşündə deyib.

Nazir bildirib ki, dərsliyi dəyişmək zaman tələb edir:

“Dərsliyin məzmunu düz yazılmalıdır. Biz icazə verə bilmərik ki, kimsə tez yazıb tələsik versin”.

