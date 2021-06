Sakisyandan ETİRAF: Qoşunları azı 2 kilometr geri çəkmək...

“Əvvəlcə başa düşmək lazımdır ki, bu müşahidəçilər nə etməlidirlər və qoşunları ən azı 2 kilometr geri çəkmək nə deməkdir?”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu erməni politoloq Suren Sarkisyan deyib.



“Bu isə, düşünürəm ki, istənilən adekvat dövlət üçün qəbulolunmaz olardı”, - deyə o qeyd edib.



Sarkisyan bildirib ki, ümumiyyətlə istənilən dövlətdə, istənilən xarici mövcudluq müəyyən mənada problemlidir və xarici mövcudluğun dövlət üçün yalnız müsbət təsirə sahib ola biləcəyi birmənalı deyil.

Erməni politoloq qeyd edib ki, qoşunu geri çəkirsənsə, neytral zonra sənin dövlətinin ərazi bütövlüyü hesabına olur.

(ordu.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.