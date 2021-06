Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində 16 yaşlı S.İvleyeva polis tərəfindən saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, TikTok-da məşhurlaşmaq üçün video çəkmək istəyib və özünü hərəkətin gur olduğu yolda maşınların altına ataraq "intihar edən" şəxs obrazını yaratmağa çalışıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

