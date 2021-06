NATO-nun Rusiyaya qarşı pis niyyətli planları var - Lavrov

“NATO-nun Rusiyaya qarşı pis niyyətli planları var”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov deyib.

O bildirib ki, NATO-nun Rusiya sərhədlərinə doğru irəliləməyə son verməsi NATO-nin öhdəliklərindən biridir:

“Artıq bunu görməzdən gəlməklə də kifayətlənmirlər. missal üçün, Avropa=Atlantikdəki heç kimin təhlükəsizliyini başqalarının təhlükəsizliyinə zərər verəcək şəkildə gücləndirməməsinin zəruriliyinə dair məsələni, yəni təhlükəsizliyin bölünməzliyi prinsipini yenidən təsdiq etmələrini təklif etdiyimiz zaman bu prinsipdən yayınırlar və yenidən təsdir etməkdən qorxurlar.

Nəticə çox sadədir. Deməli, Rusiyaya qarşı bir sıra pis niyyətli planları var. yanılmış olmaq istəyirəm”.

XİN rəhbəri qeyd edib ki, Rusiya NATO ilə təmas xəttindəki gərginliyin azaldılmasını müzakirə etməyə hazırdır:

“Bir daha vurğulamaq istəyirəm, təmas xəttindəki hərbi gərginliyi azaltma vəzifələri NATO üzvlərinin və Rusiyanın yüksək səviyyədə imzaladığı prinsiplərə geri dönülməsini hər zaman müzakirə etməyə hazırıq. Bir daha təkrar edirəm, real təkliflərimiz Brüsseldə təhlil olunur”.(qafqazinfo)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.