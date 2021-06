Ermənistanın Baş naziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyanın Fransaya səfəri Parisdə yaşayan ermənilərin etirazı ilə qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Parisdə Ermənistan səfirliyi qarşısında Paşinyanın əleyhinə aksiya keçirilib. Etirazçılar "Nikol satqındır", "Təslimçi", "Satqın" şüarlarını səsləndiriblər.

Aksiyaçılardan biri onun "it kimi gəbərməsini" arzulayaraq "Bu, sondur. Bu, sənin dövlət büdcəsi hesabına Fransaya sonuncu səfərindir", - deyə qışqırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.