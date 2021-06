Məşhur azərbaycanlı teleaparıcı Şamil Famillİ vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ARB telekanalı məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, Ş.Famillinin ölüm səbəbi açıqlanmayıb.

Xatırladaq ki, Ş.Familli 1990-cı illərdən bəri televiziyada çalışıb. Son illərdə ARB televiziyasında "Bazar Düzü" proqramının aparıcısı idi.

